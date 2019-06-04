Сегодня из Москвы в Баку было отправлено 10 современных вагонов 4-го поколения.

Как сообщает Report, на мероприятии на заводе «Метровагонмаш», входящем в состав российского акционерного общества «Трансмашхолдинг», присутствовали гендиректор завода Кирилл Липа и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Технически вагоны более совершенны за счет улучшенных шумо- и теплоизоляции. Вагоны имеют расширенные дверные проемы, сквозной проход через весь состав, здесь установлены кондиционеры, вентиляция, розетки. Для удобства использования транспорта пассажирами предусмотрена площадка для колясок и велосипедов. Кроме того, в вагонах будут использовать адаптированную к местным условиям информационную систему и уникальную цветографическую схему.

Всего в этом году у «Метровагонмаша» будет закуплено 30 вагонов.

Minval.az