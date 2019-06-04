ОАО «Азерэнержи» проводит комплексное строительство, реконструкцию и восстановительные работы как на электростанциях, так и на подстанциях 220 и 110 кВ системного назначения, с целью улучшения энергообеспечение города Баку, близлежащий поселков и регионов. Полностью реконструируется системообразующие 220-ые подстанции «Хырдалан» и «Мушфиг», в том числе 17 единиц 110-киловольтные подстанции, в городе Баку, близлежащих поселках и районах.

Завершены работы в подстанциях «Забрат» и «Сулфанол» которая находится в Сумгаите. Мероприятия, реализованные в остальных подстанциях, завершатся в ближайших месяцах.

Отметим, что реконструкция подстанций, а также увеличение мощности посредством замены перегруженных трансформаторов весьма важна с точки зрения предотвращения аварий, и для передачи нагрузки с одной подстанции на другую в случае аварийного режима, в целях сокращения потерь, и самое главное, для обеспечения потребителей более качественным электроснабжением.

Отметим, что в рамках «Программы по реабилитации» за последние шесть месяцев одновременно проведены ремонтно-восстановительные работы и на других подстанциях, и их мощность увеличилась на более 250 мегаватт.

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