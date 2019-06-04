Чешский суд решил экстрадировать племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека.

По сообщению чешского издания Tyden.cz, об этом заявила пресс-секретарь суда Маркета Пуци.

В декабре 2018 года, по запросу полиции Армении Интерпол обнаружил в Праге Нарека Саргсяна, где он скрывался с паспортом некого Франклина Гонсалеса. В Армению его пока не доставили, однако правоохранительные органы уже отправили чешским коллегам все необходимые документы.

«Суд считает возможным экстрадицию Нарека Саргсяна», – заявила она.

Согласно чешскому законодательству окончательное решение по экстрадиции принимает министр юстиции Чехии. Однако Пуци считает маловероятным, что позиция министра Марии Бенешовы не будет совпадать с решением суда. Сроки принятия решения пока неизвестны.

Напомним, в Армении Саргсяна объявили в розыск по подозрению в хранении оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков.

Minval.az