В американском штате Флорида королевский питон пробрался в унитаз и укусил мужчину за руку. Об этом сообщает местная газета Sun-Sentinel.

По данным издания, 52-летний американец зашел в туалет, поднял крышку унитаза и был укушен змеей. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а питона 1,2 метра длиной доставили в ветеринарную клинику. У пресмыкающегося обнаружили инфекцию.

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.

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