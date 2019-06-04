Соединенные Штаты готовы вести с Ираном переговоры на высшем уровне.

С таким заверением выступил в интервью швейцарской телерадиокомпании РТС госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму интервью распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

«Думаю, Ирану известно, как вступить с нами в контакт, если они [власти в Тегеране] будут готовы. Когда они будут готовы, мы тоже будем готовы вести с ними переговоры», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. В связи с этим его попросили уточнить, означает ли сказанное, что президент США Дональд Трамп будут готов к личным встречам с президентом или духовным лидером Ирана Хасаном Роухани или аятоллой Али Хаменеи.

Читайте также: США заявили, что готовы на переговоры с Ираном при одном условии

«Президент Трамп на протяжении уже многих месяцев говорит, что готов вести переговоры <…> И, когда Иран будет готов вести этот разговор, разговор о том, чтобы он как страна вел себя нормальным образом, мы готовы будет к этому разговору. Он будет происходить на всех уровнях», — ответил Помпео.

Он подтвердил, что имеются в виду такие же контакты, как между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Конечно. Думаю, это возможно», — заявил дипломат.

Кроме того, он утверждал, что США не стремятся к войне с Ираном. «Мы не могли за последние недели и месяцы сказать яснее, что не намереваемся вести войну», — считает Помпео.

Minval.az