Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в управлении государством он не намерен копировать «неповторимый стиль» первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

«Мы ведь индивидуумы, мы все разные люди. Естественно, у меня нет в планах копировать абсолютно неповторимый стиль Нурсултана Абишевича. Он все же основатель нашего государства. Он — человек, который стоял у истоков евразийской интеграции. Поэтому я с самого начала заявил, что обеспечу преемственность его курса», — сказал Токаев в интервью еженедельной итоговой информационно-аналитической программе «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании, отвечая на вопрос журналиста о стиле управления государством.

Президент выразил уверенность, что Казахстану «не нужны потрясения и катаклизмы».

«Мы ведь и из истории Советского союза хорошо знаем, что когда приходили руководители и говорили — «Все, что было до меня, забыть, я начинаю новую политику» — все было очень плохо. Это привело к большим потрясениям в обществе, вплоть до развала такого огромного государства как Советский союз. В Казахстане нам этого не нужно», — отметил Токаев.

«Я человек по характеру не крикун, в том смысле, что совещания я провожу достаточно спокойно, не более 40 минут по самым сложным вопросам», — добавил он.

Minval.az