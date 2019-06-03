В воскресенье, 3 июня, президент США Дональд Трамп явился в церковь в Вирджинии с необычной прической, передает Fox News.

В Белом доме заявили, что Трамп был в церкви, чтобы увидеться с пастором и помолиться за жертв смертельной массовой стрельбы в Вирджиния-Бич.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у американского лидера на снимках из церкви необычная прическа.

Некоторые предположили, что президент США сменил образ перед тем, как отправиться с визитом в Великобританию, где он должен был провести встречу с королевой Елизаветой II.

По мнению других, Трамп просто снял головной убор, и потому его привычная укладка оказалась испорчена.

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