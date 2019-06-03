Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна по-прежнему остается надеждой для всего человечества, благодаря ее экономике и демократии. Об этом сообщает Anadolu.

«Турция продолжает оставаться надеждой для всех своих друзей и для всего человечества. Несмотря на то, что она подвергается нападениям террористов, ее экономика и демократия остаются образцом», — отметил глава Турции, выступая в честь завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Эрдоган отметил, что за последние 17 лет в стране были реализованы многие инвестиционные проекты, которыми страна может гордиться, которые ставят турецкую республику в выгодное положение.

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