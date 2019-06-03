Ярмарка «Из села в город» пройдет 5-6 июня в Баку по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Report, об этом сказала глава Государственной аграрной торговой компании министерства сельского хозяйства Лейла Мамедова.

По ее словам, основной целью организации таких ярмарок является поддержка отечественных производителей сельхозпродукции.

Отмечается, что ярмарки будут проводиться по двум адресам. Одна из них будет организована в Ясамальском районе, на территории напротив средней школы №225 по улице Алескера Алекперова, возле Space TV, вторая – в Низаминском районе, на пр. Гара Гараева. 36А рядом с торговым центром «Орбита».

«На ярмарке, которая состоится 5-6 июня, граждане смогут приобрести экологически чистую и качественную сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет проводиться с 8:00 до 20:00», — отметила Лейла Мамедова.

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