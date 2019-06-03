Специалисты рассчитывают завершить восстановление Великой мечети сирийского города Алеппо за следующие восемь лет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам руководитель реставрационной группы Махмуд Маммар, занимавшийся воссозданием мечети еще до боевых действий.

Великая мечеть Алеппо, или мечеть Омейядов, была сооружена в начале VIII века. Она была разграблена в 2012 году боевиками «Джебхат ан-Нусры». Террористы подорвали 45-метровый минарет мечети, заложив взрывчатку в тоннель под ним.

«Когда я впервые увидел масштаб разрушений от варварских рук террористов — как будто у меня один сын умер. Мы трудились здесь семь лет, мы видели эту красоту в первозданном виде. Мы ощущали многовековой дух времени здесь. Теперь все только предстоит восстановить», — сказал он и добавил, что на восстановление потребуется еще восемь лет.

Руководитель группы указывает на остатки от взорванного боевиками 45-метрового минарета. По его словам, реставраторы пронумеровали каждый камень, чтобы позже сложить фрагменты воедино, как мозаику. Маммар участвовал в крупномасштабной реставрации мечети еще за несколько лет до войны, благодаря чему смог сохранить ее детальный план.

Реставраторы обматывают скотчем древние люстры, чтобы не повредить при транспортировке в мастерскую. Прямо на территории мечети работает циркулярный станок, на котором специалисты вручную изготавливают деревянные двери, здесь же очищают древние камни от копоти. Повсюду на стенах следы выстрелов, на полу разбросаны гильзы.

Мечеть даже в таком виде продолжает выполнять свою главную функцию — в перерывах между работой реставраторы совершают намаз.

Древняя мечеть является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Воссоздание памятника ведет сирийское правительство при поддержке благотворителей из России и стран Ближнего Востока. В то же время финансовой помощи от ЮНЕСКО не поступало. Международная организация ограничилась фиксацией разрушений.

«Как вы знаете, в Сирии очень много объектов, внесенных в список культурного наследия. Однако никаких средств для восстановления этих самых объектов ЮНЕСКО не перечисляет. Поэтому, конечно, сроки реставрации затягиваются. Всё можно было бы сделать намного быстрее», — говорит руководитель департамента культурного наследия Алеппо Элен Кило.

Из-за боевых действий некоторые реликвии были утрачены. Перед уходом боевики не только взорвали минарет и устроили пожар, но и разграбили древнюю библиотеку, была украдена святыня — одеяло пророка Мухаммеда.

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