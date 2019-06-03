Специалисты Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции в поселении Чатал-Хююк в Анатолии, сообщает сайт Phys.org.

Анатолия — полуостров на западе Азии, срединная часть территории современной Турции.

В ходе раскопок ученые изъяли образцы окаменевших фекалий (копролитов) из местной почвы. Анализ показал, что копролиты принадлежали древним людям.

В отходах были найдены яйца круглых червей, пробирающихся в кишечник и сосущих кровь. Данный червь вызывает воспаление и сильнейшую интоксикацию, и приводят к необратимым поражениям организма, особенно у детей.

Minval.az