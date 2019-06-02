Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера добавили в базу украинского сайта «Миротворец», после того как он побывал в Крыму.

На сайте сказано, что Познер сознательно нарушил государственную границу Украины. Также журналисту вменяется «участие в пропагандистских мероприятиях России».

Сам Познер, комментируя произошедшее, заявил, что это не его проблема, а Украины. По его словам, он приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри некоего конкурса.

Украинский интернет-проект «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины». Он содержит открытую базу личных данных людей, чья деятельность, по мнению создателей сайта, угрожает безопасности и территориальной целостности страны.

На сегодняшний день в базе «Миротворца» данные нескольких тысяч российских политиков, военных, журналистов, артистов, музыкантов, общественных деятелей, а также граждан, участвовавших в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов, и граждан, которые побывали в аннексированном Россией Крыму без получения разрешения на это от украинских властей.

Minval.az