Муж оперной дивы Анны Нетребко, знаменитый тенор Юсиф Эйвазов на протяжении полугода ведет здоровый образ жизни, предусматривающий правильное питание и умеренные физические нагрузки. Недавно исполнитель похвастался перед поклонниками результатами упорной работы над собой.
Юсиф Эйвазов обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram пост, посвященный его новому образу жизни. Исполнитель поделился видеозаписями своих тренировок в спортзале, которые проходят под контролем опытных тренеров. Артист выразил им отдельную благодарность за их профессионализм и умение мотивировать людей.
Юсиф Эйвазов признался, что никогда не относился к категории спортивных мужчин, однако проблемы со здоровьем заставили его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Несмотря на плотный рабочий график, тенор смог выделить время для занятий спортом, о чем не жалеет. Результаты тренировок не замедлили сказаться, так как мужчина заметно постройнел. Кроме того, теперь он чувствует себя гораздо бодрее и энергичнее.
«Вот уже 6 месяцев как я не могу представить свою жизнь без 3 или 4 часов в неделю в спорт зале. Спасибо мои потрясающим тренерам которые мотивируют меня и заставляют работать даже когда и не очень хочется», – написал тенор.
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I never was a sportive and on the 1 December 2018 I decided to change my live 😁 I’m doing this because I feel much better, because I’m thinking now differently and my living is completely changed 🤗 now I cannot imagine my self without workout and even if I’m very busy I’m finding time to go to gym. Thanks to my amazing trainers @mypersonaltrainer.at Alfredo Scarlata in Vienna , @yanchevkr Krasimir Yanchev in London and TJ Collins in Equinox in New York and @shipilovegor Shipilov Egor in Moscow🤗🤗🤗 Thanks guys to change my live and make my workouts interesting and great! 🤗🤗🤗 Я никогда не был спортивным человеком , но вот 1 го декабря 2018 года я решил что надо взяться за себя и изменить свою жизнь в лучшую сторону ! 🤗🤗🤗🤗на самом деле это очень не просто в плотном графике находить время и в постоянных перелетах но я удостоверился что нет никаких преград если ты РЕШИЛ !!! И вот уже 6 месяцев как я не могу представить свою жизнь без 3 или 4 часов в неделю в спорт зале . Спасибо мои потрясающим тренерам которые мотивируют меня и заставляют работать даже когда и не очень хочется , @mypersonaltrainer.at Альфредо Скарлата в Вене , Ти Джей Коллинс в Нью Йорке , Красимир Янчев в Лондоне @yanchevkr и Егор Шипилов в Москве @shipilovegor !!! 🤗🤗🤗🤗🙏🙏🙏🙏 #юсифэйвазов #спорт #спортзал #здоровыйобразжизни #вена #ньюйорк #лондон #москва #персональныйтренер #кубикинаживоте #sport #gym #sixpackworkout
К слову, как пишет BIMRU, Анна Нетребко также похудела, однако в отличие от мужа она не спешит делиться секретом своей стройности с поклонниками. Дива неоднократно подчеркивала, что не истязает себя диетами, ведь для оперной певицы пышные формы крайне важны. Более того, им даже запрещено сильно худеть, так как подобные изменения могут негативно отразиться на вокальных данных.