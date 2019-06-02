Муж оперной дивы Анны Нетребко, знаменитый тенор Юсиф Эйвазов на протяжении полугода ведет здоровый образ жизни, предусматривающий правильное питание и умеренные физические нагрузки. Недавно исполнитель похвастался перед поклонниками результатами упорной работы над собой.

Юсиф Эйвазов обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram пост, посвященный его новому образу жизни. Исполнитель поделился видеозаписями своих тренировок в спортзале, которые проходят под контролем опытных тренеров. Артист выразил им отдельную благодарность за их профессионализм и умение мотивировать людей.

Юсиф Эйвазов признался, что никогда не относился к категории спортивных мужчин, однако проблемы со здоровьем заставили его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Несмотря на плотный рабочий график, тенор смог выделить время для занятий спортом, о чем не жалеет. Результаты тренировок не замедлили сказаться, так как мужчина заметно постройнел. Кроме того, теперь он чувствует себя гораздо бодрее и энергичнее.

«Вот уже 6 месяцев как я не могу представить свою жизнь без 3 или 4 часов в неделю в спорт зале. Спасибо мои потрясающим тренерам которые мотивируют меня и заставляют работать даже когда и не очень хочется», – написал тенор.

К слову, как пишет BIMRU, Анна Нетребко также похудела, однако в отличие от мужа она не спешит делиться секретом своей стройности с поклонниками. Дива неоднократно подчеркивала, что не истязает себя диетами, ведь для оперной певицы пышные формы крайне важны. Более того, им даже запрещено сильно худеть, так как подобные изменения могут негативно отразиться на вокальных данных.

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