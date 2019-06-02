Пять человек пострадали в результате столкновения круизного лайнера MSC Opera с причалом на канале Джудекка в Венеции утром 2 июня, сообщает АР.
Лайнер планировал остановиться в пассажирском терминале, но из-за возникших технических проблем начал таранить причал и повредил пришвартованное рядом прогулочное судно. Его пытались остановить два буксира, но безуспешно, поскольку у них оборвался трос.
Лайнер MSC Opera, построенный в 2004 году, может перевозить до 2675 пассажиров. В конце мая он вышел в круиз из Венеции к побережью Черногории и Греции, а затем вернулся в Италию.
Big #ship #collision in #Venice this morning pic.twitter.com/I27XTCMcqw
— CapricornTrader (@ChoiceMarkets) 2 июня 2019 г.