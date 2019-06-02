Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетил чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.
«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI», — написала она в Twitter.
Міністр @JY_LeDrian відвідав #Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії @GroupeBouygues та @VINCI_fr pic.twitter.com/airV1Bzfzz
— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 1 июня 2019 г.