Информация о церемонии перезахоронения останков наиба (помощника) имама Шамиля — Хаджи-Мурата в его родном селе Хунзах не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщили замглавы Хунзахского района Шамиль Алиев и пресс-секретарь администрации Камиль Гусейнов.

Ранее РИА «Дербент» сообщило, что на родине наиба будут захоронены его останки, до сих пор покоившиеся в Азербайджане. Эта информация поступила от председателя оргкомитета Магомеда Амирханова. По его словам, церемония перезахоронения должна состояться 2 июня.

В телефонном разговоре сотрудники районной администрации рассказали о том, что о намечавшемся перезахоронении не в курсе ни глава района, ни имам, ни местные депутаты, ни даже проживающие в районе прямые потомки наиба.

«Я не знаю, как они собираются проводить захоронение, не предупредив ни одного человека», — сказал замглавы Шамиль Алиев.

Minval.az