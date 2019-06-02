В новой административной столице Египта, которая расположилась в нескольких десятках километров от Каира, накрыли самый длинный стол в честь празднования Рамадана.

Как отмечает издание Al-Watan, стол протянулся на три километра. Он может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Угощения приготовили для семи тысяч местных жителей. Собравшиеся могли полакомиться традиционными египетскими лепёшками с тахиной, гороховым хумусом и бабагануш, а также попробовать рамаданные напитки амр ад-дин из кураги и чай.

После завершения трапезы гости посетили достопримечательности.

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