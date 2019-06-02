Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Руис нокаутировал 29-летнего Джошуа в седьмом раунде противостояния. Судья зафиксировал технический нокаут после того, как британец несколько раз упал после ударов американца.

Таким образом, Руис завладел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super.

Для Джошуа поражение стало первым в карьере. До этого в его послужном списке было 22 победы, 21 из которых — нокаутом. Руис одержал победы в 33 поединках и потерпел одно поражение.

Minval.az