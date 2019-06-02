Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
По словам представителя ведомства, приглашение действительно было направлено, но дата визита пока не определена.
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
По словам представителя ведомства, приглашение действительно было направлено, но дата визита пока не определена.
Дата: 2019/06/02 11:53
Раздел: Мир
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