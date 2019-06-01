2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-22°, днем 28-33° тепла, в Баку ночью ожидается 20-22°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные осадки. Есть вероятность грозы и града. Утром местами туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° градусов тепла.

Minval.az