В соцсетях распространилась информация о том, что член Коллегии адвокатов Орхан Кенгерли был избит в отделе полиции №4 Управления полиции Бинагадинского района.

Некоторые адвокаты выразили свое отношение и резко осудили данный инцидент.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров также распространил в соцсети сообщение в связи с этим: «Насилие против любого адвоката воспринимаю как насилие лично против себя! Вопрос должен быть полностью расследован. Причастные к этому лица должны понести наказание в установленном законом порядке. Для этого с нашей стороны принимаются, и будут приниматься соответствующие меры», передает агенство «Онлайн». МВД прокомментировало сообщения об избиении члена Коллегии адвокатов Орхана Кенгерли в отделе полиции №4 Управления полиции Бинагадинского района.

Заместитель начальника пресс-службы Министерства, полковник Орхан Мансурзаде заявил ONA, что сообщения об избиении адвоката в отделе полиции являются необоснованными, предвзятыми и носят характер самозащиты: «Дело в том, что жительница поселка Бинагади обратилась в отдел полиции №4 и сообщила, что из ее дома совершена кража. В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи, который приходится родственником пожаловавшейся женщины. В связи с этим в следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в совершении кражи. Часть украденных денег он передал следствию в качестве вещественных доказательств. В этот же день знакомый подозреваемого в совершении кражи, адвокат, который не представился и не предоставил соответствующий ордер, попытался необоснованно и незаконно вмешаться в ход, результаты расследования. Кроме того, он оскорбил сотрудников полиции, которые в этом время исполняли свои законные служебные обязанности, нарушил нормальный рабочий режим отдела.

Замначальника сказал, что в отделе адвокату разъяснили его незаконные действия: «В ходе расследования было установлено, что он является адвокатом Орханом Кенгерли. Сотрудники полиции предупредили о неприемлемости его действий. Его действия были классифицированы и оформлены по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках. В его отношении был составлен протокол по указанной статье, который был передан на рассмотрение районного суда.

О. Мансурзаде отметил, что адвокат намеренно распространяет такого рода противоречивую информацию для сокрытия своих деяний и страховки: «В связи с этим вопросом Орхан Кенгерли обратился в районную прокуратуру».

Minval.az