В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Абшеронского района неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и привлечен к следствию водитель, подозреваемый в совершении наезда на малолетних детей на территории района.

Как сообщили в Генпрокуратуре, 1 июня на территории поселка Мехдиабад Абшеронского района автобус №108А марки «Daewoo» (10-TG-550), за рулем которого находился Эльнур Шириев, сбил переходивших дорогу Севги Гулиеву (2012 г.р) и Нахида Бабаева (2012 г.р). По факту в следственном отделе Управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица).

Был проведен осмотр места происшествия, назначена соответствующая экспертиза, проведены другие неотложные следственные мероприятия, передает агенство «Онлайн».

В результате оперативно-следственных мероприятий Э. Шириев был задержан в качестве подозреваемого лица.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Minval.az