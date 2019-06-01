Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и назначил себя председателем ведомства. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Секретарем СНБО назначен экс-министр финансов Александр Данилюк. В состав совета вошли первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также глава Минфина страны Оксана Маркарова и начальник Генштаба, главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО бывшего секретаря ведомства Александра Турчинова, бывшего главу администрации президента Игоря Райнина, экс-главу Генштаба Виктора Муженко и министра информполитики Украины Юрия Стеця.

Minval.az