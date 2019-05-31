Почему-то именно эти женщины более других будоражат воображение человечества. С одной стороны, их обожают и зовут замуж первые богачи мира. С другой — про блондинок сочиняют обидные анекдоты. Почему к белокурым женщинам такое двойственное отношение? Может, пора уже отбросить все стереотипы и признать: блондинка — такой же человек, как мы с вами? Только немножко красивее.

Кого выбирают джентльмены?

Долгие годы считалось, определенно блондинок. Рецессивный (редкий) ген белокурости шепчет мужскому подсознанию: «Срочно женись! Детки красивые будут!» Однако свежие опросы все чаще показывают: блондинки больше не рулят. Ученые CityUniversity (в Лондоне) во главе с профессором психологии Питером Эйтоном взяли 1500 мужчин и показали им три фотографии одной и той же дамы, «зафотошопив» ей куафюру то в блонд, то в темный, то в рыжий цвет. 51% респондентов заявил, что больше всего им нравится брюнетка, пишет «Комсомольская правда».

Профессор Эйтон прокомментировал результаты так: да, светлые волосы исторически привлекали мужчин. Но теперь роль женщины в обществе изменилась, и мужчины ищут в подруге равноценного партнера. А блондинка ассоциируется со слабостью, «нуждаемостью», зависимостью.

Однако опросы опросами. А древние инстинкты никто не отменял. Французский психолог Николя Гуегвен из университета Южной Бретани провел эксперимент в ночном клубе. В течение 16 ночей несколько девушек меняли светлый, рыжий, шатенистый и черный парики в течение часа, а ученый подсчитывал, сколько раз каждую из них пригласили на танец мужчины. Оказалось: 127 кавалеров подошли к барышням в белокурых париках, 84 — к шатенкам, 82 — к брюнеткам и всего 29 — к рыженьким.

А как с работой?

В мужском восприятии дама со светлыми волосами — женщина в квадрате. Казалось бы, все «радости» половой дискриминации обрушиваются на нее вдвойне. Исследования показали: блондинок зажимают на службе. Например, выяснилось, что неблондинки зарабатывают больше. По заказу одной косметической фирмы социологи изучили около 6000 человек и обнаружили, что темноволосые тетеньки зашибают деньгу эффективней, чем белокурые. Среди дам с зарплатой 45 — 55 тыс. фунтов в месяц (высокой для Великобритании, в переводе на рубли это 3 млн 684 тыс. — 4,5 млн) оказалось вдвое больше шатенок и брюнеток, чем блондинок. Кроме того, 71% опрошенных мужчин признался, что брюнетистых женщин они воспринимают «более серьезно». А 76% дяденек высказали мнение, что темненькие умнее. Но исследование 2010 года, опубликованное в журнале Economics letters, опровергло предыдущие. Ученые Квинслендского технологического университета обследовали 13 тысяч женщин. И обнаружили, что у блондинок доходы на 7 процентов выше, чем у их сестер других мастей. Доктор Дэвид Джонстон, руководитель исследования, поделился мнением: «Блондинки чаще воспринимаются как более привлекательные, но при этом менее интеллектуально развитые женщины. Однако, видимо, визуальная привлекательность перевешивает все остальные качества».

И даже крашеные

Специалисты Университета Огайо совсем отправили в топку миф о глупых блондинках. Они собрали данные о 10 878 американцах обоего пола с разным цветом волос. И подсчитали: женщины со светлыми шевелюрами в среднем обладали примерно таким же уровнем интеллекта, что и все остальные. Коэффициент интеллекта у блондинок составил 103,2, у шатенок — 102,7, у рыжеволосых — 101,2 и, наконец, у брюнеток — 100,5. Выходит, блондинки не только не глупее нас с вами, но и даже поумнее!

Американцам вторят шведские ученые из Университета Бореса, опубликовавшие итоги четырехлетнего исследования более 30 000 шведов. Блондинки оказались в среднем несколько умнее. И они лучше ориентировались в пространстве. Это оказалось также справедливо для крашеных блондинок. Ученые объясняют это тем, что белокурость делает женщину более дерзкой и отважной. Она решительнее отстаивает свои границы, не соглашается быть «терпилой». И в конечном счете выигрывает.

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