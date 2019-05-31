«Согласно распоряжению, подписанному 31 мая 2019 года президентом России Владимиром Путиным, за особые заслуги Фармана Салманова, его именем назван аэропорт города Сургут». Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в России.

Читайте также: Путин присвоил аэропорту Сургута имя легендарного Фармана Салманова

Отмечается, что конкурс на присвоение имен выдающихся личностей российским аэропортам прошел в октябре-декабре 2018 года:

«Предлагалось присвоить аэропорту города Сургут имена нескольких известных личностей. Однако вклад Фармана Салманова в нефтяную промышленность России, его исторический след обеспечили победу на конкурсе, большинство людей проголосовали именно за него. Сердечно поздравляем весь наш народ с этим знаменательным событием и желаем каждому проживающему за рубежом соотечественнику, независимо от страны проживания, больших успехов».

Minval.az