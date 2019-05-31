Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Minval.az.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково получили имена Александра Пушкина, Михаил Ломоносова и Андрея Туполева соответственно. А аэропорт в Сургуте получил имя легендарного азербайджанского геолога Фармана Салманова.

Читайте также: «Сулейман ибн-какой-то…»: кому Россия обязана открытием тюменской нефти

Салманов — геолог–первооткрыватель. Он принимал активное участие в разведочных работах и открытии более ста месторождений нефти и газа в Западной Сибири. При его непосредственном участии были открыты такие крупнейшие нефтяные месторождения, как Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское и др. За выдающиеся успехи по развитию геологоразведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Конкурс на название аэропортов «Великие имена России», как ранее сообщал Minval.az, проводился с октября по декабрь 2018 года. Его организаторами были Общественная палата, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

На первых этапах голосования участники могли предлагать своих кандидатов.

Minval.az