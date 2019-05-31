Депутат Фазиль Мустафа на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год» сказал, что обучение русскому языку в Азербайджане выделено около 100 миллионов манатов.

«Почему мы должны выделять из бюджета средства на изучение иностранного языка? Я за изучение иностранных языков. Но почему мы должны обеспечивать это за счет бюджета? Частные учебные заведения могут сделать эту работу, так же, как и в случае преподавания на английском и других иностранных языках», — цитирует его слова агентство «Онлайн».

Minval.az