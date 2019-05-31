Пакет азербайджано-польских соглашений в различных сферах подписаны по итогам переговоров президентов двух стран Ильхама Алиева и Анджея Дуды в Баку в пятницу.

В частности, подписано межправительственное соглашение «Об обмене и взаимной защите секретной информации». Документ подписали глава Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев и зампред агентства внутренней безопасности Польши Криштоф Вацлавек.

Кроме того, стороны подписали два меморандума о взаимопонимании: по сотрудничеству в сфере фитосанитарии между Агентством по пищевой безопасности Азербайджана и госинспекцией Польши по защите растений и зерноводства, а также между министерствами сельского хозяйства двух стран.

Minval.az