1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем –30-34 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az