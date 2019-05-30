За заслуги в деле пропаганды культурного наследия Азербайджана бортовой журнал «Азербайджанских Авиалиний» (Azerbaijan Airlines In-Flight Magazine) награжден премией Министерства культуры Азербайджана «Национальное наследие».

Вручение премии состоялось на презентации книги серии IRS «Каменные стражи», подготовленной издательством IRS Publishing House, и было приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

Бортовой журнал Azerbaijan Airlines выходит с 2007 года, и за это время опубликовал сотни материалов, знакомящих отечественных и зарубежных читателей с историей, культурой, традициями, достопримечательностями Азербайджана. Выходящий с периодичностью раз в два месяца журнал бесплатно распространяется на всех внутренних и международных рейсах авиакомпании AZAL.

В декабре прошлого года бортовой журнал Azerbaijan Airlines был удостоен престижной премии «Золотой Пегас» Международной гильдии профессиональных фотографов России.

Minval.az