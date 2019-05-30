31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем –28-33 градуса тепла, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.

Minval.az