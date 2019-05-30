Заслуженный юрист Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов был удостоен звания почетного профессора Смольного института Российской академии образования, действующего в Санкт-Петербурге.

Как передает Minval.az, несколько дней назад на торжественной церемонии в Санкт-Петербурге профессору Ильхаму Рагимову были вручены диплом и удостоверение института.

Отметим, что престижный Смольный институт создан как многопрофильный вуз с гибкой организационной образовательной системой. Институт осуществляет подготовку дипломированных специалистов, бакалавров по 10 направлениям подготовки и магистров информационных систем. В институте работают 57 докторов и кандидатов наук.

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