Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов планирует вместе со своими земляками и главой Национального антинаркотического союза (НАС) России Никитой Лушниковым открыть наркоцентр на территории Азербайджана.

Об этом рассказал Эмин Агаларов на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня, сообщает Sputnik Азербайджан. В ней приняли участие председатель НАС Никита Лушников, многократный чемпион по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и актер театра и кино Павел Деревянко.

Агаларов с Лушниковым познакомился во время премьеры одного из российских фильмов. Глава НАС рассказал исполнителю о своем центре и пригласил в гости. По словам Эмина, центр представляет собой гигантский пансионат, в котором созданы все условия для ребят, страдающих от наркозависимости, чтобы они могли заниматься спортом, учиться вести здоровый образ жизни. После всего увиденного Агаларов решил свой проект «Жара» сделать партнером Союза.

«Я очень люблю Азербайджан, поэтому пригласил своих друзей из России, чтобы вместе с ними начать заниматься решением этой проблемы на своей родине. Мне повезло, что я не соприкоснулся с наркотиками. Думаю, это абсолютное везение, потому что в той области, в которой я работаю, это большая редкость. У меня четверо детей и мне очень хочется сделать так, чтобы они от этой угрозы были максимально защищены», — сказал Агаларов.

В центре певец познакомился со своими соотечественниками, которые приехали в Россию, чтобы пройти реабилитацию и уже завершили свое лечение. На данный момент Агаларов и его единомышленники планируют открыть на территории Азербайджана реабилитационный центр, который безвозмездно будет помогать наркозависимым людям. Народный артист верит, что со стороны государства проекту также будет оказана поддержка.

«В Азербайджане наркомания тоже есть, просто она не так ярко выражена, как в России. К нам уже обращались ребята из вашей страны, которые успешно прошли реабилитацию. Азербайджан очень благоприятная страна. С вас действительно можно взять пример, потому что когда молодежь занимается спортом и ведет здоровый образ жизни – это всегда приятно. Мы с Эмином решили открыть центр и в Азербайджане, также будем сотрудничать и во многих других наших международных проектах», — отметил Лушников.

Minval.az