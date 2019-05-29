Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в Украину. 29 мая самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту Киева Борисполь, где его встречают сотни украинцев с песнями и караваем.

Как сообщают украинские СМИ, он уже прошел паспортный контроль.

Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Саакашвили заявил, что украинцы любят его.

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране», — отметил Саакашвили.

Он рассказал, что девушка-пограничник даже сказала ему, что соскучились.

Михаил Саакашвили добавил, что не намерен принимать участие в парламентских выборах на Украине.

Перед прилетом Саакашвили рассказал, что хочет сделать по возвращении в Украину: встретиться с близкими, поесть борща с пампушками и посетить новый мост в Киеве.

Minval.az