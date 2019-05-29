30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Вероятны грозы, будет преобладать северо-западный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 18-21, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность будет 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана утром и днем местами ожидаются грозы и дожди, возможен град. Ночью и утром временами ожидается туман. Скорость западного ветра днем временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

Minval.az