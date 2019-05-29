UNEC создает возможности специальной стипендии для победителей олимпиады.

С нового учебного года выбравшие UNEC победители Международной олимпиады и Республиканской олимпиады по дисциплине в течение одного семестра будут получать специальную стипендию университета в размере 100 AZN.

Наряду с победителями олимпиады, набравшие свыше 600 баллов и обучающиеся в UNEC студенты первого курса, тоже получают специальную стипендию. Помимо этого, в UNEC 15 студентам по каждому курсу, набравшим самые высокие баллы, выдается «вторая стипендия отличника» в размере 100 AZN.

Примечание. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании», победители Международной олимпиады по любой специальности, а победители Республиканской олимпиады по специальности соответствующей дисциплине, по которой стали победителями, будут зачислены в высшее учебное заведение вне конкурса.

Minval.az