Сотрудники полиции на высоком уровне обеспечивают безопасность приехавших в Баку на финал Лиги Европы УЕФА иностранных гостей в фан-зоне, созданной в Приморском национальном парке, а также правопорядок и безопасность в центрах развлечений в парке «Сахиль» и Зимнем парке, сообщает в среду Trend со ссылкой на МВД.

Каждый посетитель здесь проходит тщательную проверку на полицейских постах. Также на круглосуточном дежурстве находится полицейский патрульный катер.

Для безопасного перемещения команд «Арсенал» и «Челси» на тренировочные базы до начала игры, а также оптимального регулирования транспорта в городе к службе привлечены дополнительные дорожно-патрульные наряды. Кроме того, созданы полицейские посты для встречи приезжающих гостей на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев, их доставки по необходимым адресам.

На автостоянках, созданных перед станциями метро «Гара Гараев» и «28 Мая» для доставки местных болельщиков специальными автобусами на стадион, также дежурят сотрудники полиции.

Сотрудники полиции осуществили соответствующие меры для того, чтобы иностранные болельщики могли пройти на стадион из установленных мест и для их размещения в различных секторах.

На территории республики также усилена охрана объектов стратегического назначения, в том числе территорий зарубежных диппредставительств, мест проживания гостей.

Minval.az