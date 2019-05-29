Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с первым заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро энергетических запасов Государственного департамента Кентом Логсдоном, сообщает пресс-служба государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с первым заместителем помощника государственного секретаря США в Бюро энергетических запасов Государственного департамента Кентом Логсдоном, сообщает пресс-служба государства.
Дата: 2019/05/29 12:37
Раздел: Азербайджан
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