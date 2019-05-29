В Западно-Каспийском университете была проведена конференция об иновационном образовании с участием исследователей, преподавателей и специалистов в области образования.

На конференции были проведены обсуждения, связанные с проблемами применения инноваций в методологии, в сфере образования, применением математических моделирований, вопросы конвергенции и интеграции наук, было доведено до внимания, что комплексный подход к сфере науки может привести к новым научным открытиям.

Также была подчеркнута необходимость проведения научных исследований в направлении применения на всех уровнях образования методологоий, включающих философию STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic — наука, технологии, инженерия, искусство, математика), наряду с этим были рассмотрены вопросы разработки опирающихся на данную философию образовательных программ, концепций и предложений, а также способы их применения.

Было отмечено, что изучение и применение передовой международной практики может послужить повышению качества образования и в результате внести свой вклад в развитие экономики страны.

К конце конференции были выданы сертификаты участникам.

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