Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обещает после возвращения на Украину поддерживать реформы президента Владимира Зеленского и не заниматься собственным политическим проектом.

В эфире телеканала «Наш» после издания указа президента о возвращении ему украинского гражданства М.Саакашвили сказал: «Сейчас надо ориентироваться на успех Украины, делать шаги, чтобы начать реформы, так как у нас есть талантливый молодой президент и его молодая команда. Я думаю, что мы все должны его поддержать, как сможем».

Он выразил готовность «консультировать новый политический класс, который сейчас формируется на Украине». При этом Саакашвили подчеркнул, что у него самого нет «никаких личных политических амбиций». «Мы не должны упустить шанс, который нам дан в результате президентских выборов на Украине», — заключил он.

Minval.az