Сегодня партия «Мусават» и Национальный Совет провели отдельные акции перед памятником Мамед Эмина Расулзаде в поселке Новханы.

Отметим, что анонсы в связи с обеими акциями публиковались в социальных сетях еще неделю назад.

Как сообщили в Управлении полиции Абшеронского района, в акции партии «Мусават» приняли участие 220 человек из числа членов и руководства партии. В акции Национального Совета — 330 человек, включая членов Национального Координационного Совета и членов ПНФА, передает агентство «Онлайн».

Minval.az