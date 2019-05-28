«Мы разочарованы отсутствием Мхитаряна в составе на предстоящем матче в Баку. Было много разговоров о политике, теперь хотим поговорить о футболе».

Как передаёт Report, об этом заявил футболист английского клуба «Арсенал» Гранит Джака на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

Швейцарский полуфиналист заявил, что у главного тренера Унай Эмери большой опыт в Лиге Европы.

«Он трижды выигрывал кубок Лиги Европы. Хотим подарить ему четвёртый кубок. Мы заслуживаем быть в первой четвёрке. Нет разницы, играть в Баку или в другом месте», — отметил футболист.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе «Арсенал» сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды «Челси».

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