Иран не стремится разработать ядерное оружие. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

«[Высший руководитель Ирана] аятолла Хаменеи уже давно заявил, что мы не стремимся к ядерному оружию — он издал фетву, которая его запрещает», — сказано в посте дипломата.

Там же подчеркивается, что «экономический терроризм» США вредит народу Ирана и создает напряженную обстановку в регионе. Являются ли именно такие результаты целью действий президента США Дональда Трампа — покажут действия, а не слова, считает Зариф.

Minval.az