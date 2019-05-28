Япония закупит самое большое количество многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время визита в Японию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили один из крупнейших кораблей японских ВМС – вертолетоносец «Кага» на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Вертолеты лидеров двух стран сели на его палубу, где были выстроены японские и американские военные моряки.

«Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах», – сказал Трамп.

Премьер Абэ в своем выступлении на борту вертолетоносца подчеркнул, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок, как никогда.

«Вместе мы исполнены решимости отстаивать режим свободы и открытости во всех регионах Тихого и Индийского океанов», – заявил он.

«Кага» в ближайшее время будет преобразован в легкий авианосец. Он примет на борт после этого закупаемые в США новейшие многоцелевые боевые самолеты F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Вместе с «Кага» в авианосец будет переделан и другой корабль такого класса – «Идзумо». Их водоизмещение – 19,5 тыс. тонн, длина – 248 метров. Сейчас они способны нести 14 вертолетов, а также доставить к месту операций до 470 военнослужащих. После переделки корабли смогут принимать по 10 боевых самолетов.

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