Суд в Германии вынес решение по делу о членах исламской организации, называющей себя «шариатской полицией».

Как сообщает «Росбалт», семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы.

По решению суда в городе Вуппертале они оштрафованы на суммы от 300 до 1800 евро.

Как сообщалось ранее, осужденные в 2014 году облачались в яркие светоотражающие жилеты с надписью «Шариатская полиция» и проводили «рейды»: отлавливали мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями, требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата. В 2016 году суд оправдал их, но два года спустя Федеральная судебная палата Германии отменила это решение, началось разбирательство.

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