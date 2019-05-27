Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони избран в Европарламент (ЕП). Об этом сообщает местное издание La Repubblica.

Политик прошел в европейский орган по избирательным спискам своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia), набравшей 8,78% голосов (для прохождения в ЕП ей требовалось преодолеть барьер в 4%). Берлускони возглавлял избирательные списки Forza Italia в трех из пяти избирательных округов. Ранее он представлял Италию в Европарламенте с 1999 по 2001 год.

«Мы по-прежнему незаменимы, без Forza Italia правоцентристы проигрывают», — прокомментировал Берлускони результаты выборов.

Кроме его партии в ЕП также прошли входящая в правящую коалицию Италии партия «Лига» (34,27%), Демократическая партия Италии (22,73%), движение «Пять звезд» (17,07%) и «Братья Италии» (6,45%).

Всего страну в Европарламенте будут представлять 73 депутата.

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