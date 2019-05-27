Парламент Австрии отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца и его правительство, вынеся им вотум недоверия.

Голосование было инициировано оппозицией после того, как вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку из-за скандала с «племянницей российского олигарха». Австрийская партия свободы, которую возглавлял Штрахе и которая до его отставки входила в правящую коалицию, поддержала вотум недоверия.

Как сообщает «Медуза», временного канцлера должен будет назначить президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Внеочередные выборы в парламент, как ожидается, пройдут в сентябре 2019 года.

Minval.az