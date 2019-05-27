Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства, сообщает РИА Новости.

О своем желании участвовать в этой борьбе Джавид заявил в Twitter.

«Я намереваюсь стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром нашей великой страны. Нам нужно восстановить доверие, привнести единство и создать новые возможности в Великобритании. Прежде всего, мы должны обеспечить Brexit», — заявил министр в видеообращении.

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