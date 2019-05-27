Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился в понедельник в Ереване с кандидатом на пост генсека ОДКБ, госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Деталей переговоров пока не приводятся.

Должность генсека ОДКБ вакантна с 2018 года, после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. Он и другие армянские политики обвиняются на родине в свержении конституционного строя по делу 1 марта 2008 года. Все это время исполняющим обязанности генсека ОДКБ был заместитель Хачатурова – Валерий Семериков. Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен был быть представитель Армении.

Minval.az