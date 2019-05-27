На трех центральных улицах Баку 29 мая — в день проведения финального матча Лиги Европы УЕФА, будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом сообщил в понедельник Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в этот день на улицах Узеира Гаджибекова, Физули и Шамси Бадалбейли будет частично ограничено движения транспорта для безопасного, удобного и беспрерывного перемещения на улицах болельщиков и иностранных гостей, приехавших в Баку: «Поэтому просьба к жителям столицы пользоваться в этот день не личным, а общественным транспортом».

Minval.az